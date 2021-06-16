Во встрече приняли участие председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев, заместители председателя госкомитета, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании Джеймс Лайл Шарп, руководитель бизнес-группы Великобритании в Азербайджане Джон Паттерсон и бизнесмены из этой страны.

Посол Джеймс Шарп выразил удовлетворение проведением встречи, рассказал о сотрудничестве между двумя странами, взаимодействии между таможенными органами, обмене опытом в области обеспечения безопасности на границах.

Посол отметил, что Государственный таможенный комитет играет особую роль в развитии экономики Азербайджана, улучшении благосостояния граждан, борьбе с наркотиками, предотвращении их транспортировки в Европу. Высоко оценив проведение переговоров по таможенным вопросам с бизнесменами Соединенного Королевства, работающими в Азербайджане, дипломат оценил встречу как новую плоскость отношений взаимного сотрудничества.

Подчеркнув, что компании Великобритании имеют значительную долю в иностранных инвестициях в экономику Азербайджана, в основном в нефтегазовую отрасль, посол отметил, что в рамках шагов, предпринятых правительством Азербайджана в направлении диверсификации экономики, компании представляемой им страны также инвестируют в ненефтяной сектор.

Отметив, что компании, представляющие Соединенное Королевство, начали деятельность и в восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях в соответствии с политикой поощрения, проводимой правительством Азербайджана, Джеймс Лайл Шарп выразил надежду на эффективное использование имеющихся возможностей для углубления взаимного сотрудничества.

Подчеркнув, что в последние годы реформы, проводимые в Азербайджане во всех сферах, в том числе в таможенной системе, играют важную роль в поддержке бизнеса, обеспечении прозрачности, искоренении коррупции, внедренные новшества повышают рейтинг Азербайджана, посол подчеркнул, что эти данные нашли отражение в исследованиях, проводимых Европейским Союзом, Соединенным Королевством, а также рядом международных структур.

В заключение Джеймс Лайл Шарп выразил надежду, что встреча внесет важный вклад в плодотворные деловые отношения между бизнесменами и таможенными органами представляемой им страны.

Выступая на встрече, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев рассказал об эффективном и деловом сотрудничестве между двумя странами, а также отметил, что деловые люди Соединенного Королевства, работающие в Азербайджане, вносят важный вклад в укрепление и углубление этих отношений.

Говоря о прогрессивных реформах, проводимых президентом Ильхамом Алиевым в последние годы, как и во всех сферах, в таможенной системе, Сафар Мехтиев отметил, что за счет внедряемых новшеств был усилен кадровый потенциал таможенных органов, сформирована более современная и гибкая структура, достигнуты важные успехи в устранении “теневой экономики”, полном обеспечении прозрачности.

Было также отмечено, что в настоящее время таможенные органы, действующие по принципу “от контроля к службе”, используют самые современные подходы и методы и всегда готовы выслушать и оценить предложения и мнения представителей бизнеса, в том числе британских бизнесменов, с целью устранения недостатков в процессе организации таможенного дела.

Сафар Мехтиев подчеркнул, что в результате примененных нововведений в рамках борьбы с наркотиками за последние 3 года было выявлено и изъято из незаконного оборота до 6 тонн наркотических средств, которые пытались ввезти в Европу.

Говоря о мерах таможенных органов по обеспечению прозрачности, борьбе с коррупцией и “теневой экономикой”, председатель комитета отметил, что в результате проделанной работы налоги и сборы, подлежащие уплате в государственный бюджет, увеличены с 2 до 4 миллиардов манатов.

Отметив, что благодаря усовершенствованиям, проведенным в Единой автоматизированной системе управления Государственного таможенного комитета, полной электронизации таможенных операций, внедрению мер таможенного контроля на основе рисков, “зеленого коридора” и других инновационных инноваций, физические проверки были сокращены на 80 процентов, Сафар Мехтиев отметил, что таможенные органы используют самые передовые практики для легкого и быстрого осуществления международной торговли.

Председатель комитета выразил надежду, что в рамках этой встречи появятся новые возможности для взаимовыгодной деятельности и сотрудничество еще более усилится.

Затем на встрече обсуждались конкретные вопросы, определенные британскими бизнесменами, были даны ответы на вопросы представителей бизнеса.