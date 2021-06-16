Минобразования запустило онлайн-услугу «Обращения граждан»

С целью улучшить качество обработки обращений и упростить процесс Министерство образования добавило на платформу https://portal.edu.az/ услугу «Обращения граждан». Помимо более гибкой, прозрачной и качественной организации работы в этой сфере, преимуществом сервиса является упрощение процесса отправки обращений в электронном виде, пошаговое отслеживание каждого обращения самим гражданином и получение ответов.

Ответы на отправленные обращения в Минобразования и подведомственные ему учреждения через данную службу будут даны в более короткие сроки благодаря усовершенствованной внутренней системе (CRM). Таким образом, по сравнению с оформлением письменных обращений заявки, полученные в электронном виде, сокращают время исполнения более чем в 2 раза.

Следует отметить, что неправильное или неполное оформление персональных данных (адреса, средств связи) в письменных обращениях граждан усложняет процесс оформления и в некоторых случаях делает невозможным контроль статуса обращения. По этой причине гражданам, желающим обратиться в Министерство образования, рекомендуется зарегистрироваться на платформе https://portal.edu.az/ и легко воспользоваться соответствующей услугой в электронном виде через свой личный кабинет.

Более подробную информацию можно получить с помощью фотографий ниже.