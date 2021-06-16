Сын известного актера Жан-Клода Ван Дамма и экс-культуристки Глэдис Португез - Кристофер Ван Варенберг женился на азербайджанской пианистке Суаде Гаджизаде. Об этом пианистка сообщила на своей странице в соцсети, передает Sputnik Азербайджан.

Молодые узаконили свои отношения и отказались от пышного торжества в связи с пандемией коронавируса.

Избранница продюсера Кристофера Ван Варенберга - 21-летняя азербайджанская пианистка, лауреат международных конкурсов Суада Гаджизаде. Девушка окончила музыкальную школу №35 имени Георгия Шароева. Её имя вписано в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.