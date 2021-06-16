Первые женщины-пилоты авиакомпании AZAL приступают к работе. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе компании.

«В этом ролике мы показали лишь малую часть истории отважных и смелых девушек, которые поставили перед собой цель – стать пилотами AZAL.

Эти девушки прошли долгий и сложный путь: они познавали азы этой нелегкой профессии в Национальной академии авиации Азербайджана, сдали все экзамены на «отлично» и успешно прошли итоговые практические испытания.

Сегодня эти прекрасные дамы – высокопрофессиональные пилоты AZAL, выполняющие на воздушных судах внутренние и международные рейсы.

Мы в AZAL гордимся нашими коллегами и желаем им всегда ясного неба и мягких посадок», - говорится в заявлении AZAL.