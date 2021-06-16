Байден спросил Путина: «Что бы ты сделал на моем месте?» Путин кивнул головой итоги с haqqin.az
Прошедший в Женеве саммит Владимира Путина и Джо Байдена напоминает известную тему со стаканом: он наполовину пуст или наполовину полон? И в США, и в России наблюдатели разошлись в оценках. Давайте попробуем разобраться.
От встречи в Женеве не ждали многого, надеясь, что она хотя бы не закончится провалом. Но стратегия обоих лидеров — относиться к результатам с осторожностью — в США пишут о пессимизме Байдена, принесла результаты, которые превзошли ожидания.
И хотя многие политические противники демократов по-прежнему настаивают, что США не добились никаких значительных уступок от России (Трамп: «Для России это был хороший день, но не думаю, что мы получили что-то от этого»), список договоренностей, состоявшихся или предварительных, свидетельствует об обратном.
Путин и Байден, например, договорились о том, чтобы послы России и США - Анатолий Антонов и Джон Салливан, которые покинули свои дипмиссии несколько месяцев назад, вернулись на рабочие места. Разве это не реальный результат, и отнюдь не только в интересах России? Можно предположить, что вместе с возвращением послов сильно засоренные в последнее время дипломатические каналы смогут очиститься. Этого ждут не только в российском МИД или Госдепартаменте, но и тысячи граждан двух стран, которые были вынуждены отказаться от деловых и туристических поездок из-за проблем с выдачей виз.
Приоритетной стала на саммите борьба с киберпреступностью. Накануне встречи американский Конгресс требовал от Байдена занять исключительно жесткую позицию по отношению к России, которую обвиняют в совершении массированных хакерских атак на американские объекты. О том, насколько жестким был этот разговорЯ, ничего неизвестно. Но определенной сенсацией стала передача Байденом Путину списка из 16 секторов инфраструктуры, против которых будут запрещены кибератаки. По словам американского президента, он затронул тему, например, атаки на американский трубопровод Colonial Pipeline. «Я спросил, что бы он сделал на моем месте. Тот кивнул и показал, что понимает, о чем идет речь», — сказал Байден.
Согласитесь, так не разговаривают с человеком, которого подозревают в том, что он дал добро на эту атаку.
Два лидера обсудили проблему Афганистана и в целом договорились о совместных действиях, которые, правда, пока не очерчены. Джо Байден добавил, что президент РФ пообещал ему помогать поддерживать безопасность в Афганистане.
О каких же уступках можно говорить здесь, если и Россия, и США крайне заинтересованы в том, чтобы в Афганистане вновь не взяли верх экстремисты, что означало бы для одной страны бесполезность всех жертв американских военнослужащих в этой стране, а другой угрожает расползанием терроризма и его приближением к южным границам России?
Для Путина было весьма важно, что при обсуждении темы Украины, которую, как он сказал, они с Байденом «коснулись мазком», американский президент заявил о своей поддержке Минских соглашений. Это означает среди всего прочего, что Вашингтон совершенно не готов дать Украине «зеленый свет» в ответ на ее требование о приеме в НАТО.
Весьма позитивно на саммите было и то, что оба лидера всячески проявляли уважение друг к другу. В прошлом Путина несомненно уязвляло демонстративное пренебрежение к нему и его стране экс-президента Барака Обамы, который без особых оснований говорил о том, что экономика России «разорвана в клочья». Команда Байдена, похоже, извлекла из этого уроки. Как известно, пригласил Путина на саммит хозяин Белого дома. Что же касается всеми известной истории, что незадолго до этого американский президент в интервью назвал российского лидера «убийцей», то, как сказал Путин на пресс-конференции, подобных обвинений он слышал десятки, привыкнув за время своей работы к атакам с разных сторон. Байден в свою очередь с заметным раздражением отказался отвечать американскому журналисту о том, считает ли он по-прежнему Путина убийцей. Словом, эта история закончилась, и вряд ли в будущем американский президент будет прибегать к такому лексикону.
Кстати, команда Байдена весьма беспокоилась о том, чтобы и Путин не поставил бы своего визави в неудобное положение. График подъезда Байдена к женевской вилле «Ла Гранж», где должна была пройти встреча, был составлен таким образом, чтобы намеренно пропустить Путина первым. Американцы опасались того, что, приехав первым, Байден мог бы ждать другого участника встречи, известного тем, что он опаздывает на все возможные рандеву, и тогда это было бы воспринято в США как свидетельство слабости Байдена.
Но этого не случилось, президенты казались вполне расслабленными, о чем говорил и пресловутый «язык тела». Как пишет издание Politico, «Байден при общении улыбался, положив одну ногу на другую, с ладошкой на коленке, Путин был более серьезным, ноги расставлены, но не слишком широко, сидел он слегка отвалившись в кресле». Интернет-издание выносит в заголовок статьи: «Отношения США и России потеплели под горячим женевским солнцем».
Впрочем, без критических шпилек тоже не обошлось. Президенту США не понравилось сделанное Путиным сравнение российской оппозиции с теми американскими бунтовщиками, которые 6 января атаковали Капитолий, стремясь помешать честному утверждению результатов президентских выборов.
За исключением этого эпизода, общение двух лидеров в Женеве прошло корректно. Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин, по его мнению, не стремится к новой холодной войне с США.
В самом деле, время объятий и поцелуев в духе Брежнева, а также объяснений в дружеских чувствах в духе Трампа прошло, и хорошо. Байден сказал, что ближайшие 6-12 месяцев покажут, удается ли США и России запустить стратегический диалог. Определенные надежды на это после саммита в Женеве появились под лучами «зарниц счастья», увиденных Путиным в отношениях с Америкой.