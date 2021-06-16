Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 13:21

Прошедший в Женеве саммит Владимира Путина и Джо Байдена напоминает известную тему со стаканом: он наполовину пуст или наполовину полон? И в США, и в России наблюдатели разошлись в оценках. Давайте попробуем разобраться. От встречи в Женеве не ждали многого, надеясь, что она хотя бы не закончится провалом. Но стратегия обоих лидеров — относиться к результатам с осторожностью — в США пишут о пессимизме Байдена, принесла результаты, которые превзошли ожидания.

И хотя многие политические противники демократов по-прежнему настаивают, что США не добились никаких значительных уступок от России (Трамп: «Для России это был хороший день, но не думаю, что мы получили что-то от этого»), список договоренностей, состоявшихся или предварительных, свидетельствует об обратном. Путин и Байден, например, договорились о том, чтобы послы России и США - Анатолий Антонов и Джон Салливан, которые покинули свои дипмиссии несколько месяцев назад, вернулись на рабочие места. Разве это не реальный результат, и отнюдь не только в интересах России? Можно предположить, что вместе с возвращением послов сильно засоренные в последнее время дипломатические каналы смогут очиститься. Этого ждут не только в российском МИД или Госдепартаменте, но и тысячи граждан двух стран, которые были вынуждены отказаться от деловых и туристических поездок из-за проблем с выдачей виз. Приоритетной стала на саммите борьба с киберпреступностью. Накануне встречи американский Конгресс требовал от Байдена занять исключительно жесткую позицию по отношению к России, которую обвиняют в совершении массированных хакерских атак на американские объекты. О том, насколько жестким был этот разговорЯ, ничего неизвестно. Но определенной сенсацией стала передача Байденом Путину списка из 16 секторов инфраструктуры, против которых будут запрещены кибератаки. По словам американского президента, он затронул тему, например, атаки на американский трубопровод Colonial Pipeline. «Я спросил, что бы он сделал на моем месте. Тот кивнул и показал, что понимает, о чем идет речь», — сказал Байден. Согласитесь, так не разговаривают с человеком, которого подозревают в том, что он дал добро на эту атаку. Два лидера обсудили проблему Афганистана и в целом договорились о совместных действиях, которые, правда, пока не очерчены. Джо Байден добавил, что президент РФ пообещал ему помогать поддерживать безопасность в Афганистане.