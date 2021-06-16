Военная прокуратура о гибели пограничников в Лачине

В связи с гибелью военнослужащих в дорожно-транспортном происшествии в Лачинском районе возбуждено уголовное дело. Как сообщил старший помощник военного прокурора республики, руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, советник юстиции Фирад Алиев, в результате произошедшего 16 июня 2021 года ДТП с участием грузового транспортного средства марки «МАЗ» на территории Лачинского района погибли военнослужащие Государственной пограничной службы старший лейтенант Насибов Эльмаддин Сулейман оглу и прапорщик Кямаллы Кямал Вилаят оглу.

На основании поступившей информации сотрудники Физулинской военной прокуратуры провели осмотр места происшествия, были допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, выполнены другие необходимые следственные действия.

В Физулинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 351.3 (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджана.