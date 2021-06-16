Синоптики рассказали, какой будет погода завтра
Завтра, 18 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, прогнозируется умеренный северо-западный ветер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 22-25, днем - 27-30 градусов, в Баку 22-24, днем 28-30 градусов тепла.
Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 35-40%.
На пляжах Апшеронского полуострова будет преобладать северо-западный ветер. Температура морской воды на пляжах Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба составит 22-23 градуса, Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших - 23-24 градуса тепла.
18 июня в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых горных районах ожидаются грозы, дожди, град. Утром местами туман, будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью 20-24, днем 34-39, в горах ночью 12-17, днем 19-24 градуса тепла.