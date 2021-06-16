Погибшим в Лачине азербайджанским пограничникам присвоят статус шехида
Военнослужащим Государственной пограничной службы, погибшим накануне в аварии, будет присвоен статус шехида. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Согласно сообщению, в соответствии с законодательством, военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида.
Напомним, в ДТП на территории Лачинского района с участием автомобиля «МАЗ» погибли военнослужащие Государственной пограничной службы старший лейтенант Насибов Эльмаддин Сулейман оглу и прапорщик Кямаллы Кямал Вилаят оглу. В связи с аварией проводится предварительное расследование с участием сотрудников прокуратуры.