В Верховной Раде депутаты устроили массовую драку

В Верховной Раде заявление депутата Никиты Потураева спровоцировало массовые потасовки, пишет украинское издание Корреспондент.net.

Сообщается, что нардеп Никита Потураев с трибуны парламента рассказал, когда "закончится эпоха бедности" в Украине. "Тогда, когда закончится эпоха вранья. А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию («Оппозиционная платформа — За жизнь»), совокупное состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины, и расстреляет. К сожалению, мы демократическая страна и должны идти медленно и уничтожать вас политически вместе с остальными фракциями этого парламента", - заявил Потураев.

После этих слов нардепы от «Оппозиционной платформы — За жизнь» заблокировали трибуну. Нардепы от «Слуги народа» также вышли к трибуне, в итоге начались столкновения, и заседание Рады было приостановлено.