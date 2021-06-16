Эрдоган: «Россия поддержала «Зангезурский коридор»
«Не думаю, что Россия намерена затягивать с Зангезурским коридором». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.
Президент Турции отметил, что Россия, наоборот, намерена поддержать проект.
«Москва также поддерживает эту идею, которая внесет весомый вклад в развитие региона. Данный коридор послужит интересам как Армении, так и Азербайджана. Скоро у нас состоится двусторонняя встреча с Путиным», - сказал глава турецкого государства.