WhatsApp получит новый дизайн

В новой версии мессенджера WhatsApp пользовательский интерфейс претерпит изменения. Об этом сообщает портал Wabetainfo.

Одним из нововведений станут скругленные сообщения в чате, которые замечены в бета-версии 2.21.13.2 для устройств на базе операционной системы Android. Среди других изменений называется упразднение разделителя строк между сообщений чата и push-уведомления, которые становятся синими при включении темного режима.

Новый дизайн появился лишь в тестовой версии приложения WhatsApp для Android, вскоре он распространится на другие платформы и станет общедоступным, пишет РИА Новости.