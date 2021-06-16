В России обнаружили более 14 тысяч мутаций коронавируса, однако они не изменяют его свойства в значительной степени. Об этом сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 24», пишет «Лента.ру».

Максютов отметил, что индийский штамм заразнее, чем обычный вариант коронавируса, но говорить о его опасности сейчас преждевременно. По словам гендиректора, несмотря на количество вариантов коронавируса, пока что не рассматривается вопрос модификации вакцины «ЭпиВакКорона».