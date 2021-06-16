Производственное объединение «Азеригаз» продолжает работу по газификации расширяющихся новых жилых массивов и поселков на территории Азербайджана.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО, завершается обеспечение голубым топливом частных жилых домов, расположенных в расширяющейся части села Гюльоглулар Бардинского района. Линия, проложенная по трубам различного диаметра протяженностью более 1 000 метров, позволит комфортно пользоваться природным газом в 27 частных жилых домах.

Также ведутся работы по газификации нового жилого массива «Нар чичеи». Близятся к завершению работы по прокладке несущих и внутриквартальных газовых линий, проложенных стальными трубами различного диаметра общей протяженностью 3 500 метров. После завершения работ 96 индивидуальных жилых домов в новом массиве будут обеспечены природным газом.