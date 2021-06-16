Эрдоган о «Шестисторонней платформе»: Россия - за, Тбилиси и Ереван пока не дали согласия

Анкара готова предпринять шаги по развитию сотрудничества в Кавказском регионе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает Anadolu, говоря об инициативе создания «Шестисторонней платформы» на Кавказе, Эрдоган отметил, что Тбилиси и Ереван пока не дали позитивного сигнала в данном вопросе, тогда как Россия выступает за создание подобной структуры.

«Если Армения и Грузия подключатся к инициативе, то в регион очень быстро придет стабильность. В ходе визита в Турцию я разъяснил грузинскому премьеру данный вопрос. Анкара считает данную платформу важным шагом на пути к региональному миру», - сказал Эрдоган.