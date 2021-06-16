Проведена очная оценка инвалидности еще 24 человек, у которых истек срок инвалидности, назначенной в прошлом комиссией из-за военной травмы, и направления которых были включены в электронную систему для повторного назначения инвалидности.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, 13 из этих лиц была назначена инвалидность. Было установлено, что диагноз 7 из оставшихся лиц не дает основания для назначения инвалидности, 3 человека прошли полную реабилитацию, одному человеку оформили направление на повторное обследование.

Важным принципом в проводимых обследованиях является обеспечение прозрачности и объективности назначений инвалидности, отмена необоснованных назначений.