Есть рецепт: две дозы вакцины спасают от варианта «Дельта» наш обзор
Индийский штамм коронавируса под названием «Дельта» продолжает распространяться по миру. Эксперты отмечают, что «зараженные им в четыре раза тяжелее переносят лечение в больнице». Но не все так плохо. Медики пришли к выводу, что риск госпитализации можно предотвратить. Согласно новым данным, две дозы вакцины против COVID-19 эффективно защищают от тяжелого течения болезни.
В статье, опубликованной в Public Health England, врачи на основе недавно проведенных исследований пришли именно к такому выводу. Более того, там приводятся и цифры. В случае вакцинации двумя дозами Pfizer эффект составляет 96 процентов, для привитых препаратом от AstraZeneca – 92. При этом защита действует похоже, как и в случае вакцины против варианта «Альфа» (британский штамм).
В Великобритании продолжаются исследования и наблюдения на предмет того, насколько защищают вакцины, когда речь идет о риске летального исхода из-за этой болезни, если бы она развивалась, несмотря на сделанные прививки.
Доктор Мэри Рэмси в журнале Public Health England призывает получить две дозы как только можно быстрее. Она считает, что речь идет о том, чтобы защититься не только от существующих версий вируса, но и тех, которые могут еще появиться.
Другие специалисты тоже считают, что «Дельта» в два раза заразнее, чем тот штамм, что возник осенью.
Доктор Павел Гжещёвски из Польши, специалист по борьбе с COVID-19, как и его британские коллеги, утверждает, что «Дельта» вызывает в четыре раза более тяжелые заражения, которые надо лечить в больнице.
- Не хочешь попасть в больницу в четвертой волне пандемии — прививайся, - говорит он.
Бывший руководитель американского агентства по продовольствию и лекарствам Скотт Готтлиб сказал, что число зараженных вариантом «Дельта» в США удваивается в среднем каждые две недели и составляет 10 процентов от вновь заболевших коронавирусом. А в Великобритании это количество достигло уже 90 процентов новых случаев.
Декан школы общественного здравоохранения университета Brown Ашиш Джха с уверенностью заявляет, что «Дельта» - «самый заразный вариант, который мы знаем».
Еще в мае предствиатели ВОЗ заявляли, что именно «Дельта» должен особенно беспокоить, потому что заражение им сопровождается тяжелыми симптомами — болью в животе, тошнотой, рвотой, потерей аппетита, утратой слуха, болями в суставах. Вариант «Дельта» - очень коварный, так как симптомы заболевания им легко спутать с ознобом от переохлаждения.
Словом, вакцина — пока что единственное эффективное средство против разных видов коронавируса. Недаром даже Папа Римский Франциск, который сам давно получил обе дозы вакцины, настоятельно призывает верующих прививаться от опасной болезни.
Как говорится, на Бога надейся, но и сам не плошай.