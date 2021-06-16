Индийский штамм коронавируса под названием «Дельта» продолжает распространяться по миру. Эксперты отмечают, что «зараженные им в четыре раза тяжелее переносят лечение в больнице». Но не все так плохо. Медики пришли к выводу, что риск госпитализации можно предотвратить. Согласно новым данным, две дозы вакцины против COVID-19 эффективно защищают от тяжелого течения болезни.

В статье, опубликованной в Public Health England, врачи на основе недавно проведенных исследований пришли именно к такому выводу. Более того, там приводятся и цифры. В случае вакцинации двумя дозами Pfizer эффект составляет 96 процентов, для привитых препаратом от AstraZeneca – 92. При этом защита действует похоже, как и в случае вакцины против варианта «Альфа» (британский штамм).

В Великобритании продолжаются исследования и наблюдения на предмет того, насколько защищают вакцины, когда речь идет о риске летального исхода из-за этой болезни, если бы она развивалась, несмотря на сделанные прививки.

Доктор Мэри Рэмси в журнале Public Health England призывает получить две дозы как только можно быстрее. Она считает, что речь идет о том, чтобы защититься не только от существующих версий вируса, но и тех, которые могут еще появиться.

Другие специалисты тоже считают, что «Дельта» в два раза заразнее, чем тот штамм, что возник осенью.

Доктор Павел Гжещёвски из Польши, специалист по борьбе с COVID-19, как и его британские коллеги, утверждает, что «Дельта» вызывает в четыре раза более тяжелые заражения, которые надо лечить в больнице.

- Не хочешь попасть в больницу в четвертой волне пандемии — прививайся, - говорит он.