В ВОЗ предложили запретить женщинам употреблять алкоголь

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила запретить женщинам детородного возраста употреблять спиртные напитки. Об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы, передает РИА Новости.

Согласно документу, страны должны повышать осведомленность населения о вреде для здоровья алкогольных напитков, однако особое внимание следует уделить защите детей, беременных и женщин детородного возраста.

Это связано с тем, что употребление спиртного до и во время периода вынашивания будущего ребенка может привести к развитию у него различных заболеваний и нарушений, а также к появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению, говорится в тексте. Это также оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние матери.

Таким образом, в ВОЗ заключили, что наилучшим вариантом будет полный отказ женщин от алкоголя.