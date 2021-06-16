Александр Караваев, автор haqqin.az 15:53

Может ли Россия стать третьим элементом в экономической платформе Азербайджана и Турции? Шушинская декларация задумана как рамочный документ в основании будущей плотной сетки соглашений в сферах экономики, обороны, социокультурного развития, образования, здравоохранения и спорта. Как максимум это движение к формату Союзного государства, реализуемого между Россией и Беларусью. Даже если не проводить такие аналогии, хотя они напрашиваются сами, Шушинская декларация станет прологом к механизмам будущей трансрегиональной интеграции, поэтому не случайно в контексте этого документа упоминалась инициатива шестисторонней кавказской платформы развития.

Учитывая специфику азербайджано-турецкого партнерства на текущем этапе, много места в декларации отдано вопросам координации в сфере безопасности - в частности, обозначены планы проводить совместные заседания Совбезов двух стран. В гуманитарной сфере обращает внимание акцент на необходимости координации азербайджанской и турецкой диаспор в других странах мира. Если этот элемент будет реализован, это даст импульс к развитию ассоциаций двух диаспор в основных странах проживания. Самая интересная часть касается экономического блока. Как выглядит костяк региональной азербайджано-турецкой интеграции? Безвизовое пространство С 1 апреля 2021 года граждане двух стран начали поездки по внутренним паспортам. Это повысит активность инвестиций малого бизнеса в объекты недвижимости и торговли. Движение к полноценной Зоне свободной торговли Соглашение о преференциальной торговле между двумя странами вступило в силу 1 марта 2021 года. Лидеры поставили цель - увеличить торговый оборот с нынешних $4,3 млрд до $15 млрд к 2023 году. Взаимодействие Turkish Petroleum и SOCAR по совместным проектам и в третьих странах.

Создание совместного Инвестиционного фонда Очевидная идея, исходя из того, что оба государства - обоюдные лидеры/адресаты в своих внешних инвестициях. К 2021 году объем азербайджанских инвестиций в Турцию приближается к $19 млрд. В свою очередь, Турция инвестировала в экономику Азербайджана около $13 млрд., занимая первое место по инвестициям в ненефтяной сектор экономики Азербайджана - действует 4,2 тыс. компаний с турецким капиталом. Турецкие компании за постсоветские годы выполнили работы в Азербайджане на $16,3 млрд (около 300 проектов). Новое направление взаимодействия - горнорудные месторождения Азербайджана. В мае был опубликован указ Ильхама Алиева о передаче концессий на месторождениях Гашгачай, Эльбейдаш и Агдуздаг двум турецким компаниям. Исследования показывают, что Гашгачай насыщен рудами железа, молибдена, меди. Развитие совместной оборонной промышленности, включающей гражданские проекты в хайтек. Создание производства компонентной базы в Азербайджане и экспорт совместной продукции в третьи страны. Достигнута договоренность об открытии завода Baykar Makina в Азербайджане. На сегодняшний день в республике функционирует филиал турецкой оборонной компании Aselsan, чей гендиректор два месяца назад встречался с Ильхамом Алиевым. Нужен ли третий? В 2020 году стало очевидным, что Турция потихоньку выходит на первое место в азербайджанской торговле ненефтяной продукцией. Текущий период это подтвердил: азербайджанский товарный экспорт в Турцию с января по апрель - $216,2 млн (рост на 76,9%), экспорт в Россию - $188,5 млн (рост на 1,2%). На сегодняшний день одна из существенных задач экономики Азербайджана - утроение экспорта к 2024 году. Трудно представить выполнение этого показателя без опоры на регион ЕАЭС: ближайший и наиболее ресурсообеспеченный рынок в плане экспорта/импорта продукции и наличия разного рода сырья. Поэтому задача утроения оборота азербайджано-турецкой торговли взаимозависима от участия России и ЕАЭС. Отсюда и вопросы региональной безопасности, скорее всего, продолжат решаться в тройке Баку-Анкара-Москва. О чем наглядно свидетельствует заявление Эрдогана сразу же после визита в Азербайджан. Комментируя реализацию «Зангезурского коридора», предусмотренную Трехсторонним заявлением глав государств от 10 ноября и Шушинской декларацией, Эрдоган особо подчеркнул поддержку России для осуществления этого мегапроекта. Шушинская декларация не указывает участия России в проектах, учитывая, что формат именно двусторонний, но весь ход взаимодействия Баку и Анкары с Москвой подразумевает именно такую логику. Как показал опыт поствоенного урегулирования, такой "тройной" формат единственно возможный для достижения устойчивого мира и экономического обновления постконфликтных территорий.