Альянс братьев и их друга новая геополитика
Может ли Россия стать третьим элементом в экономической платформе Азербайджана и Турции?
Шушинская декларация задумана как рамочный документ в основании будущей плотной сетки соглашений в сферах экономики, обороны, социокультурного развития, образования, здравоохранения и спорта. Как максимум это движение к формату Союзного государства, реализуемого между Россией и Беларусью.
Даже если не проводить такие аналогии, хотя они напрашиваются сами, Шушинская декларация станет прологом к механизмам будущей трансрегиональной интеграции, поэтому не случайно в контексте этого документа упоминалась инициатива шестисторонней кавказской платформы развития.
Учитывая специфику азербайджано-турецкого партнерства на текущем этапе, много места в декларации отдано вопросам координации в сфере безопасности - в частности, обозначены планы проводить совместные заседания Совбезов двух стран.
В гуманитарной сфере обращает внимание акцент на необходимости координации азербайджанской и турецкой диаспор в других странах мира. Если этот элемент будет реализован, это даст импульс к развитию ассоциаций двух диаспор в основных странах проживания.
Самая интересная часть касается экономического блока. Как выглядит костяк региональной азербайджано-турецкой интеграции?
Безвизовое пространство
С 1 апреля 2021 года граждане двух стран начали поездки по внутренним паспортам. Это повысит активность инвестиций малого бизнеса в объекты недвижимости и торговли.
Движение к полноценной Зоне свободной торговли
Соглашение о преференциальной торговле между двумя странами вступило в силу 1 марта 2021 года. Лидеры поставили цель - увеличить торговый оборот с нынешних $4,3 млрд до $15 млрд к 2023 году.
Взаимодействие Turkish Petroleum и SOCAR по совместным проектам и в третьих странах.
Создание совместного Инвестиционного фонда
Очевидная идея, исходя из того, что оба государства - обоюдные лидеры/адресаты в своих внешних инвестициях.
К 2021 году объем азербайджанских инвестиций в Турцию приближается к $19 млрд. В свою очередь, Турция инвестировала в экономику Азербайджана около $13 млрд., занимая первое место по инвестициям в ненефтяной сектор экономики Азербайджана - действует 4,2 тыс. компаний с турецким капиталом. Турецкие компании за постсоветские годы выполнили работы в Азербайджане на $16,3 млрд (около 300 проектов).
Новое направление взаимодействия - горнорудные месторождения Азербайджана. В мае был опубликован указ Ильхама Алиева о передаче концессий на месторождениях Гашгачай, Эльбейдаш и Агдуздаг двум турецким компаниям. Исследования показывают, что Гашгачай насыщен рудами железа, молибдена, меди.
Развитие совместной оборонной промышленности, включающей гражданские проекты в хайтек. Создание производства компонентной базы в Азербайджане и экспорт совместной продукции в третьи страны. Достигнута договоренность об открытии завода Baykar Makina в Азербайджане. На сегодняшний день в республике функционирует филиал турецкой оборонной компании Aselsan, чей гендиректор два месяца назад встречался с Ильхамом Алиевым.
Нужен ли третий?
В 2020 году стало очевидным, что Турция потихоньку выходит на первое место в азербайджанской торговле ненефтяной продукцией. Текущий период это подтвердил: азербайджанский товарный экспорт в Турцию с января по апрель - $216,2 млн (рост на 76,9%), экспорт в Россию - $188,5 млн (рост на 1,2%).
На сегодняшний день одна из существенных задач экономики Азербайджана - утроение экспорта к 2024 году. Трудно представить выполнение этого показателя без опоры на регион ЕАЭС: ближайший и наиболее ресурсообеспеченный рынок в плане экспорта/импорта продукции и наличия разного рода сырья. Поэтому задача утроения оборота азербайджано-турецкой торговли взаимозависима от участия России и ЕАЭС. Отсюда и вопросы региональной безопасности, скорее всего, продолжат решаться в тройке Баку-Анкара-Москва. О чем наглядно свидетельствует заявление Эрдогана сразу же после визита в Азербайджан. Комментируя реализацию «Зангезурского коридора», предусмотренную Трехсторонним заявлением глав государств от 10 ноября и Шушинской декларацией, Эрдоган особо подчеркнул поддержку России для осуществления этого мегапроекта.
Шушинская декларация не указывает участия России в проектах, учитывая, что формат именно двусторонний, но весь ход взаимодействия Баку и Анкары с Москвой подразумевает именно такую логику. Как показал опыт поствоенного урегулирования, такой "тройной" формат единственно возможный для достижения устойчивого мира и экономического обновления постконфликтных территорий.
Фруктово-зерновой Союз
Оставим в стороне военно-промышленные и атомно-энергетические проекты России и Турции. Возьмём только небольшой из наглядных аспектов взаимодействия в "тройке". Россия - главный поставщик зерна для Турции и Азербайджана (в сумме около 20 млн тонн), они же, в свою очередь, главные поставщики томатов и яблок на российский рынок.
В этой нехитрой формуле простых компонентов кроются многие аспекты трансрегионализма - связующих узлов тройного взаимодействия России-Азербайджана-Турции.
Турецкий аграрный рынок - один из самых динамично развивающихся в мире. Для дальнейшего роста ему требуется мощная, современная и эффективная сельхозтехника. В 2020 году в Турцию предприятием Ростсельмаша была поставлена первая партия комбайнов TORUM. Но российского сборочного предприятия в Турции не планируется. В то же время в конце этого года Ростсельмаш планирует уже на территории Азербайджана открыть производство зерноуборочных комбайнов на заводе «Азермаш» в Нефтчале. Очевидно, что эта российско-азербайджанская техника найдет покупателей в Турции.
Ещё один аспект. В марте 2021 года ADY Express при содействии партнеров - RJD Logistics (Россия), GR Logistics (Грузия) и Pacific Eurasia Logistics (Турция) - провез состав с зерном из России через коридор Баку - Карс: 13 крытых вагонов с зерном и 8 - с пшеничными отрубями. Пилотная партия была отправлена со станции Татарской Западно-Сибирской железной дороги, отруби - со станции Шадринск Южно-Уральской железной дороги. Это показывает, что часть экспорта в Турцию из порта Новороссийск можно перевести на азербайджанский железнодорожный транзит.
И это только несколько малых примеров экономического взаимодействия России-Азербайджана-Турции, которое, можно надеяться, будет нарастать из года в год.