МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемым сильным ветром.

Как сообщает МЧС, согласно данным Национальной гидрометеорологической службы, в период с 18 по 19 июня на территории страны, в частности в Баку и на Абшеронском полуострове, ожидается сильный ветер.

В связи с этим МЧС просить население быть осторожным и строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

«Учитывая, что в этот сезон люди отдыхают на пляжах, напоминаем, что в сильную ветреную погоду заходить в море опасно. В случае опасности звоните на «112», - говорится в информации.