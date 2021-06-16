Компания богатейшего человека мира бесплатно построит тысячи домов

Основанная богатейшим человеком мира Джеффом Безосом компания, технологический гигант Amazon, выделит сотни миллионов долларов на строительство доступного жилья в трех городах США. Администрация получит в распоряжение три тысячи домов с налаженной инфраструктурой, сообщает Forbes.

Новая недвижимость появится в Пьюджет-Саунд (штат Вашингтон), Арлингтоне, (штат Вирджиния) и Нэшвилле (штат Теннесси). Всего компания Amazon потратит около 300 миллионов долларов для решения проблем штатов с жильем для небогатых семей. Ранее технологический гигант в рамках подобной инициативы направил более двух миллиардов долларов на ремонт старых зданий и строительство 20 тысяч новых.