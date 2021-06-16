PASHA Bank поддерживает профессиональное образование лиц с ограниченными возможностями

В рамках проекта под названием "PAŞA Bank ilə başla" банк нацелен на оказание поддержки профессиональному развитию, повышению знаний и навыков людей с ограниченными возможностями, в том числе их трудоустройству и интеграции в общество. Организационную поддержку проекту оказывают Министерство труда и социальной защиты и Университет АДА.

Проект "PAŞA Bank ilə başla" будет состоять из нескольких стадий. На начальном этапе будет проводиться прием заявок и отбор соответствующих кандидатов. На следующей стадии проекта запланировано проведение тренингов по выбранным специалистами темам и направлениям. На последнем этапе участникам будет оказана помощь в трудоустройстве.

Выступая на презентации проекта, состоявшейся 17 июня в Университете АДА, председатель правления PASHA Bank Талех Казимов рассказал, что создание более благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями является одной из основных целей проекта. Он призвал людей с ограниченными возможностями верить в свои силы, знания и навыки, и принять участие в этом проекте.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Гидаят Абдуллаев подчеркнул, что повышение занятости и интеграция лиц с ограниченными возможностями в общество является одним из приоритетов проводимой в стране социальной политики. По словам замминистра, реализован ряд проектов с целью профессионально-трудовой реабилитации данной категории лиц, получения доступа к рынку труда, малому бизнесу. Г.Абдуллаев отметил, что проект "PAŞA Bank ilə başla" также окажет значимую поддержку деятельности в этом направлении, и подчеркнул важность подобных проектов.

Проректор Университета АДА, где будут проходить тренинги, Фариз Исмаилзаде отметил, что в университете созданы комфортные условия для лиц с ограниченными возможностями и выразил удовлетворение участием ВУЗа в качестве партнера данного проекта.

В ходе мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения, ОАО PASHA Bank и Университетом АДА.

Лицам, желающим принять участие в проекте, следует пройти по ссылке https://pashabankilebashla.az/form/ и зарегистрироваться, заполнив соответствующую форму.

Получить дополнительную информацию можно на официальной интернет-странице www.pashabankilebashla.az или позвонив по телефону +994 512298267.