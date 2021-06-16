День медицинского работника – это самая высокая оценка труда и заслуг врачей и всех, кто причастен к сфере здравоохранения. Все они испокон веков пользовались особым уважением и почетом в обществе, а сейчас, в наши дни, это уважение возросло многократно.

Здоровье - самая большая ценность для любого человека, и помочь восстановить его могут только врачи. Представители этой профессии – особая категория людей. Связанные клятвой Гиппократа, они посвящают свою жизнь спасению жизни других людей. Азербайджан, как и весь мир, еще раз убедился в самоотверженности медиков с началом пандемии коронавируса. Появление неизвестной и крайне опасной болезни ввергло в панику все человечество, и никто не знал, как противостоять чуме ХХI века.

Надежды всех были обращены на врачей, и они, все как один, продемонстрировали настоящий героизм в борьбе с этим никого не щадящим вирусом. Когда счет новым инфицированным в Азербайджане стал идти на тысячи, возникла реальная угроза коллапса всей системы здравоохранения, и только благодаря самоотверженному труду азербайджанских медиков этого удалось избежать.

Врачи сутками не покидали больницы, отказываясь уходить домой, даже когда их смена заканчивалась. Они забыли о себе и своих близких, не обращали внимания на риск самим заразиться и, задыхаясь в спецодежде и масках, падая с ног от усталости, не покидали больных.

Тогда казалось, что конца этому аду не будет, но беззаветный труд медицинских работников дал результаты - коронавирус если и не ушел, то хотя бы отступил, удалось остановить его стремительное распространение.

Сегодня мы гуляем по Баку и свободно, без масок на лице, дышим. И этим мы обязаны нашим врачам и всем медицинским работникам.

Но на долю наших врачей выпало в последний год еще одно тяжелейшее испытание – проверка на профессионализм, силу духа, доброту. Пришла война за освобождение азербайджанских земель, и тысячи врачей отправились в прифронтовую зону спасать раненых азербайджанских солдат. И на каждый десяток мобилизованных медиков было столько добровольцев. Сколько молодых людей они спасли, вытаскивая их и с поля боя и буквально с того света, скольким солдатам их стараниями удалось сохранить руки, ноги… Азербайджанские медики с честью прошли и это испытание.

Ведя борьбу на два фронта, каждый медицинский работник, без сомнения, заслужил себе прижизненный памятник.

Редакция haqqin.az выражает благодарность и поздравляет медицинских работников с их профессиональным праздником. Спасибо вам, мы перед вами в неоплатном долгу!