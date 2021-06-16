Путин назвал Байдена профессионалом

"Тот образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью", - сказал Путин, отвечая на вопрос в ходе встречи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления, передает Интерфакс.

Образ президента США Джо Байдена, который "рисуют в прессе", не соответствует действительности, это профессионал, с которым надо работать внимательно, чтобы ничего не пропустить, заявил президент России Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что Байден прилетел из-за океана и находился в длительной поездке по Европе, а это смена часовых поясов. При этом американский лидер "выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть больше, часов". "Он полностью в материале", - подчеркнул президент РФ.

"Может быть, время от времени заглядывал в свои записи - мы все так делаем. Но тот образ, который рисуют, он, может быть, даже расхолаживает, но расхолаживаться здесь нечего, Байден - профессионал, нужно внимательно очень с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", - заявил Путин, еще раз подчеркнув, что Байден "собран, понимает, чего он хочет добиться, и делает очень искусно это". "И это сразу чувствуется", - отметил президент России.