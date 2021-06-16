Эрдоган призвал Евросоюз избавиться от «стратегической слепоты» и принять Турцию

Президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Евросоюз избавиться от слепоты и принять в свой состав Турцию, передает Anadolu.

Выступая на открытии саммита глав государств и правительств стран-членов организации «Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе» (SEECP) в Анталье, турецкий лидер подчеркнул, что без принятия Турции в полноправные члены организации, ЕС не сможет достичь своей цели - стать центром притяжения и силы.

«Ожидаем, что ЕС скоро избавится от состояния «стратегической слепоты», в котором пребывает, и будет продвигать процесс интеграции Турции в рамках позитивной повестки», - сказал турецкий лидер.