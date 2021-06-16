В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана, 153 пациента клиник выписаны после завершения лечения.



Скончавшихся от коронавируса в течение суток нет.

Всего в Азербайджане выявлено 335 339 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 329 191 человек благополучно прошел лечение, 4 959 пациентов клиник скончались. Лечение 1 189 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране проведено 3 653 074 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8 162 - за минувшие сутки.