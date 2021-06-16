Синоптики предупреждают о сильном ветре

С 18 до 19 июня утром в Баку и на Апшеронском полуострове будет дуть северо-западный ветер, скорость его составит 15-20 м/с, местами 23 м/с. Ожидается, что утром 18 июня в некоторых частях полуострова ветер усилится до 25-28 м/с. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Минэкологии.

Согласно сообщению, 18 июня в некоторых районах Азербайджана будет дуть западный ветер. Его скорость составит 15-20 м/с, местами усилится до 23-28 м/с. В некоторых горных районах ожидаются грозы, дожди и град.