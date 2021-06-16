В России снова подчеркнули важноcть демаркации границ между Азербайджаном и Арменией

Россия констатирует, что за последние недели удалось снизить напряженность на границе Армении и Азербайджана. Как передает РИА Новости, об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"За последние недели удалось в целом снизить напряженность. Соответствующие консультации по регулированию пограничного спора будут продолжены", - сказала она.

Захарова отметила, что Россия продолжает оказывать активные посреднические усилия, которые направлены на деэскалацию ситуации. "С Баку и Ереваном налажена тесная координация по линии министерства иностранных дел, министерства обороны, пограничных служб", - добавила дипломат.

"В качестве устойчивого и долгосрочного решения проблемы видим скорейший запуск работы по делимитации границы между двумя странами с ее последующей демаркацией. Мы подтверждаем готовность оказать данному процессу самое активное содействие", - заключила официальный представитель дипведомства.