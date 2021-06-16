Евро-2020: Украина обыграла Северную Македонию

В Бухаресте встречались сборные Украины и Северной Македонии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев.

На Евро-2020 начался 2-й туре в группе «С».

На 29-й минуте капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко открыл счет в матче. Через пять минут Роман Яремчук упрочил превосходство «жовто-блакитных».

Но легко победа украинцам не далась. На 57-й минуте Эзджан Алиоски сократил разрыв в счете. За фол на Горане Пандеве был назначен пенальти. Удар с 11-метровой отметки украинский вратарь Георгий Бущан парировал, но на добивании Алиоски был точен.

Шанс забить с пенальти был и у Украины. Однако на 84-й минуте Руслан Малиновский пробил неудачно.

Сборная Украины набрала первые 3 очка на нынешнем Евро. В 23:00 состоится другой матч в группе «С»: в Амстердаме Нидерланды примут Австрию.

Турнирное положение:

1.Нидерланды – 3 очка, разница мячей 3-2 (1 матч)

2.Австрия – 3, 3-1 (1)

3.Украина – 3, 4-4 (2)

4.Северная Македония – 0, 2-5 (2).