Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается

Власти Москвы наблюдают стремительное ухудшение ситуации с распространением коронавируса в городе. Об этом сообщил мэр столицы России Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

"Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости", - сказал Собянин.

Количество заразившихся коронавирусом в Москве 18 июня может превысить 9 тыс., добавил мэр.