Названы самые чистые города Европы

Представлен новый отчет о состоянии окружающей среды в Европе. Из сотен исследованных Европейским агентством по окружающей среде городов лишь три отличились качеством воздуха, почти каждый второй — не стал чище даже с учетом ограничений в коронавирусные локдауны, пишет The Guardian.

Согласно отчету экологов, за последние два года только в 127 из 323 городов Европы фиксировался приемлемый уровень мелкодисперсных твердых частиц-загрязнителей воздуха PM 2,5. В остальных наблюдалось превышение параметра даже в моменты серьезных запретов на работу предприятий в пандемию. Тремя самыми чистыми городами названы Умео в Швеции, Тампере в Финляндии и Фуншал в Португалии.

Сильнее остальных страдали от грязного воздуха жители Восточной Европы, где уголь все еще является основным источником энергии. За период с 2019 по 2021 годы представители Европейского агентства по окружающей среде записали в самые неблагоприятные для здоровья города польский Новы-Сонч, Кремону в Италии и хорватский Славонски-Брод.

Положительный эффект от самоизоляции все же был, добавляют аналитики. Уровень диоксида азота в воздухе во время карантина на некоторых территориях упал примерно на 60 процентов. При этом исследованы только те города Европы, чья отчетность по состоянию экологии за указанный период была доступна.