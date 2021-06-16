Пашинян собрал своих сторонников в центре Еревана

Заключительный митинг сторонников и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовал на площади Республики в Ереване, сообщают армянские СМИ.

Изначально планировалось провести акцию 18 июня. Но в этом случае возникла бы "накладка" с блоком второго президента Армении и основного оппонента властей – Роберта Кочаряна. Блок "Айастан" ("Армения") также запланировал митинг в пятницу, с разницей всего в час.

Именно поэтому, во избежание возможных столкновений, Пашинян принял решение провести свой митинг, который должен подвести итоги предвыборной кампании, 17 июня.

Досрочные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. В них примут участие 21 партия и 4 блока.