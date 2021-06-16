Названы симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты из медицинской организации Pancreatic Cancer UK рассказали, что необъяснимые боли в животе или спине, быстрая потеря веса и продолжительное расстройство кишечника могут указывать на рак поджелудочной железы. Об этом написала газета Daily Express.

В материале отмечается, что по мере роста опухоли симптомы могут "появляться и проходить". Например, неприятные ощущения в области живота могут начинаться как общий дискомфорт, но затем распространиться на спину.

"Боль может быть сильнее, когда больной лежит, а если сесть и согнуться вперед, то иногда становится легче", — объяснили эксперты.

Из других симптомов рака поджелудочной железы в публикации выделили потерю аппетита, чувство недомогания, а также пожелтение кожи и белков глаз.

Медики отметили, что важно сообщить врачу о любом из перечисленных выше сигналов, если он продолжается больше четырех недель.