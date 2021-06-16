В Белом доме рассказали о переговорах Байдена и Эрдогана по С-400

Президент США Джо Байден и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе недавних переговоров в Европе не достигли договоренности по вопросу российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и условились продолжать консультации по данной теме, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

"Что касается С-400, лидеры обсудили этот вопрос. Им не удалось его решить, и они условились продолжать диалог по российским комплексам", - сказал Салливан в ходе телефонного брифинга.

Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США - Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, в конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.