США «ударили» по российским C-400 в Африке

В ходе учений Africa Lion 2021, проходящих под руководством США в странах Северной и Западной Африки, имитировались удары по российским зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400 «Триумф», пишет The Drive.

Издание отмечает, что соответствующие мероприятия проходили, в частности в Марокко.

The Drive пишет, что для уничтожения С-400 «Триумф» могли использоваться стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress и истребители F-16C/D Viper.

Издание напоминает, что среди стран Африки ЗРС российского производства располагает, в частности Алжир, имеющий на вооружении С-300 «Фаворит».