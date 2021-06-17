Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в течение дня были задействованы в тушении пожаров, возникших на открытых участках в нескольких направлениях на территории страны.

Как сообщили haqqin.az в МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию министерства «112», в течение дня соответствующими силами министерства были оперативно потушены пожары, произошедшие на открытых участках в ряде городов и районов республики, в частности в Сабунчинском, Ясамальском и Сураханском районах Баку, Апшеронском, Лянкяранском, Сиязанском, Губинском, Гусарском, Хачмазском, Шабранском, Имишлинском, Сабирабадском, Бардинском, Товузском, Нефтчалинском районах.

В настоящее время силами министерства продолжается борьба с пожарами на открытых участках в Хачмазском, Губинском и Шабранском районах, включая сухую траву, кустарники, скошенные и невспаханные зерновые поля и лесистую местность.

Для тушения пожаров в северной зоне были привлечены в общей сложности 270 человек личного состава МЧС и 26 единиц техники, в том числе 1 вертолет. Жаркая и ветреная погода затрудняет тушение пожаров. В ряде районов сложные рельефные условия также препятствуют проведению работ по тушению пожаров.

Отметим, что в качестве причины возникновения пожаров человеческий фактор считается основным. В настоящее время выясняются причины возникновения пожаров.