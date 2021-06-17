Возле резиденции президента США нашли скелет неизвестной женщины

Сотрудники ФБР пытаются распознать личность женщины, чьи останки обнаружили рядом с походной тропой на горе Катоктин, неподалеку от загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде, пишет Fox News.

Туристы обнаружили кость ноги женщины днем 12 июня. На ней был красный кроссовок. Спустя сутки сотрудники ФБР нашли неподалеку и скелет, вторая нога также отсутствовала. По данным спецслужб, женщина была одета в черный спортивный костюм, а при себе у нее была связка ключей с множеством брелоков и перцовый баллончик. Сотрудники ФБР опубликовали фотографию ключей в аккаунте службы в Twitter.

По мнению следователей, с момента гибели женщины прошло от месяца до полугода: тело успело полностью разложиться. Кроме того, на ней была легкая одежда — свидетельство того, что погода в день гибели была теплой.

Обстоятельства смерти сотрудникам ФБР выяснить не удалось: разодрать скелет могли дикие животные. Теперь криминалисты займутся поиском следов насильственной смерти.