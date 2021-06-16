ВВС Израиля нанесли удары по позициям палестинских группировок в секторе Газа

Израильские ВВС нанесли удары по позициям палестинских группировок в секторе Газа. Об этом сообщила в четверг вечером местная радиостанция Dunya Al Watan.

По ее данным, налетам подверглись расположения так называемых фракций сопротивления в городе Бейт-Лахия на севере прибрежного анклава. О последствиях бомбардировок не сообщается.

В ночь на среду израильская авиация нанесла удары по расположениям палестинских группировок в городах Хан-Юнис и Газа. Тогда атаке подвергся, в частности, один из тренировочных лагерей боевого крыла контролирующего сектор Газа движения ХАМАС.