Пейман Ареф в интервью haqqin.az: «Народ Ирана выбирает не только президента, но и будущего духовного лидера»
Власти Ирана сделали все, чтобы расчистить дорогу к президентству близкому к аятолле Хаменеи бывшему генеральному прокурору ИРИ Ибрагиму Раиси. Об этом сказал в интервью haqqin.az обозреватель фарсидской службы радио BBC Пейман Ареф.
Как считает Ареф, фактически в Иране пройдут не столько президентские, сколько выборы на пост верховного лидера Ирана. Раиси прочат на место преклонных лет Хаменеи. Дабы у Раиси не было сильного конкурента, структура, которая утверждает кандидатов в президенты - Совет стражей конституции Ирана, отмела таких персон, как нынешний вице-президент Эсхак Джахангири и бывший президент Махмуд Ахмадинежад.
«Это уникальный случай, - утверждает журналист-политолог. - Политик, ставший вице-президентом, без каких-либо оснований не был допущен к выборам в президенты. Он может быть вице-президентом, но не может быть президентом. Так решили в Совете стражей, который состоит из шести религиозных деятелей и шести юристов. Представители духовенства в Совете стражей конституции назначаются лично духовным лидером. А юристов выдвигает глава Верховного суда, которого также назначает рахбар. И эти 12 человек отклонили регистрацию кандидатуры бывшего главы парламента Али Лариджани и ряда других известных политиков. Главным критерием у Совета стражей является соответствие кандидата стандартам правоверного мусульманина. Если есть сомнения в том, что кандидат отвечает этому стандарту, его неумолимо убирают из списка. К примеру, кандидатура Лариджани была отклонена из-за того, что его дочь является гражданкой Британии. Подобным образом были отклонены все реформисты».
В иранском законодательстве не предусмотрены выборы рахбара, но для того, чтобы верховный лидер имел хоть какой-то мандат от народа, будущий кандидат в духовные лидеры должен победить на президентских выборах, отмечает Ареф.
То есть в этот раз изначально предполагалось, что остальные шесть кандидатов будут играть роль ширмы демократических выборов. Несмотря на то, что Раиси умудрился проиграть на теледебатах, по ходу которых выяснилось, что у него нет должного юридического образования. Между тем он был генеральным прокурором и занимал другие высокие посты в правовой системе страны. На дебатах Раиси не смог показать дипломы об окончании бакалавриата и магистратуры, но у него есть некий документ о присуждении ему звания доктора правоведения, выданный каким-то полурелигиозным учебным заведением, которое и вузом-то не считается.
В отличие от него другой кандидат, бывший глава национального банка Хеммати, представил очень профессионально проработанную программу освобождения Ирана от зависимости экспорта нефти.
«Сейчас в Иране обозначились противоречия между волей народа, который хочет реформ, и личным выбором Хаменеи, поддерживающего радикального консерватора Раиси, который вынес тысячи смертных судебных приговоров в отношении оппозиционеров в 80-е годы и при этом до сих пор ничем себя на политической арене не проявил», - напоминает эксперт.
Лидеры реформаторов Мусави и Карруби изолированы от всех и находятся под домашним арестом, указывает Ареф, и их отношение к участию или бойкоту выборов неизвестно. Но иранская оппозиция - республиканцы, монархисты, левая Организация фидаинов, объединенная партия республиканцев и другие призвали к бойкоту.
«В целом население считает, что независимо от их участия и голосования, Раиси станет президентом, так как этого хочет духовенство. Поэтому участие в выборах не имеет смысла, а только легитимизирует власть Раиси. Но есть определенная часть людей, которая намерена голосовать против Раиси за Хеммати. Однозначно на выборах будет очень низкое участие и, вероятно, состоится второй тур выборов, где сойдутся Раиси и Хеммати», - прогнозирует Ареф.