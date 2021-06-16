Пейман Ареф в интервью haqqin.az: «Народ Ирана выбирает не только президента, но и будущего духовного лидера»

Записал: Джейхун Наджафов, собкор 00:29

Власти Ирана сделали все, чтобы расчистить дорогу к президентству близкому к аятолле Хаменеи бывшему генеральному прокурору ИРИ Ибрагиму Раиси. Об этом сказал в интервью haqqin.az обозреватель фарсидской службы радио BBC Пейман Ареф. Как считает Ареф, фактически в Иране пройдут не столько президентские, сколько выборы на пост верховного лидера Ирана. Раиси прочат на место преклонных лет Хаменеи. Дабы у Раиси не было сильного конкурента, структура, которая утверждает кандидатов в президенты - Совет стражей конституции Ирана, отмела таких персон, как нынешний вице-президент Эсхак Джахангири и бывший президент Махмуд Ахмадинежад.

«Это уникальный случай, - утверждает журналист-политолог. - Политик, ставший вице-президентом, без каких-либо оснований не был допущен к выборам в президенты. Он может быть вице-президентом, но не может быть президентом. Так решили в Совете стражей, который состоит из шести религиозных деятелей и шести юристов. Представители духовенства в Совете стражей конституции назначаются лично духовным лидером. А юристов выдвигает глава Верховного суда, которого также назначает рахбар. И эти 12 человек отклонили регистрацию кандидатуры бывшего главы парламента Али Лариджани и ряда других известных политиков. Главным критерием у Совета стражей является соответствие кандидата стандартам правоверного мусульманина. Если есть сомнения в том, что кандидат отвечает этому стандарту, его неумолимо убирают из списка. К примеру, кандидатура Лариджани была отклонена из-за того, что его дочь является гражданкой Британии. Подобным образом были отклонены все реформисты». В иранском законодательстве не предусмотрены выборы рахбара, но для того, чтобы верховный лидер имел хоть какой-то мандат от народа, будущий кандидат в духовные лидеры должен победить на президентских выборах, отмечает Ареф. То есть в этот раз изначально предполагалось, что остальные шесть кандидатов будут играть роль ширмы демократических выборов. Несмотря на то, что Раиси умудрился проиграть на теледебатах, по ходу которых выяснилось, что у него нет должного юридического образования. Между тем он был генеральным прокурором и занимал другие высокие посты в правовой системе страны. На дебатах Раиси не смог показать дипломы об окончании бакалавриата и магистратуры, но у него есть некий документ о присуждении ему звания доктора правоведения, выданный каким-то полурелигиозным учебным заведением, которое и вузом-то не считается.