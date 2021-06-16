Путин подписал указ о дате выборов в Госдуму
Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут 19 сентября, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Документ вступил в силу в день официального опубликования.
Как сообщила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова, уже в пятницу комиссия проведет заседание, на котором определит длительность голосования.
Она ранее также отмечала, что в этом году в шести регионах России голосование пройдет в том числе и в дистанционном электронном формате.