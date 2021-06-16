Евро-2020: Нидерланды обыграли Австрию и в шаге от приезда в Баку

Сборная Нидерландов обыграла Австрию со счетом 2:0 и обеспечила себе 1-е место в группе. А это означает, что голландцы в шаге от приезда в Баку на четвертьфинальный матч.

В Амстердаме состоялся второй матч 2-го тура в группе «С».

В 1/8 финала Нидерланды в Будапеште сыграют с одной из команд, занявших 3-и места, и в случае победы приедут в Азербайджан на четвертьфинал. Ее соперником будет победитель матча 1/8 финала между вторыми командами групп «А» и «B».

Что касается сегодняшней игры, то в составе голландцев забивали Мемфис Депай (11-я минута, с пенальти) и Дензел Дамфрис (67-я).

Турнирное положение:

1.Нидерланды – 6 очков, разница мячей 5-2 (2 матча)

2.Украина – 3, 4-4 (2)

3.Австрия – 3, 3-3 (2)

4.Северная Македония – 0, 2-5 (2).

Матчи заключительного тура состоятся 21 июня: Украина – Австрия, Северная Македония – Нидерланды.

Сборная Северной Македонии стала первой командой, которая потеряла даже теоретические шансы на выход из группы.