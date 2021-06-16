В Испании 84-летний мужчина из ревности убил жену молотком

Житель Мадрида, которому исполнилось 84 года, из ревности расправился со своей женой, использовав в качестве орудия убийства молоток, сообщает газета Mundo.

В ночь на среду полиция прибыла по вызову в столичный квартал Мораталас. Один из соседей сообщил, что слышал крики женщины, просившей о помощи из окна своего дома.

Подозреваемый сам открыл правоохранителям дверь и признался в преступлении. В гостиной полицейские обнаружили окровавленную женщину и лежащий рядом молоток. Пострадавшая была доставлена в больницу и позднее скончалась. Ей был 81 год.

"Она гуляла со всеми мужчинами района. Я не раскаиваюсь, она заслужила это и даже еще больше", - сказал ее муж полицейским.

Пара состояла в браке более 40 лет. Соседи сообщают о частых ссорах в их доме, в основном по вине мужчины, которого они называют ревнивым и стремящимся контролировать супругу.