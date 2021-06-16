Иран выбирает президента страны

За пост президента борются секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, глава Верховного суда Эбрахим Раиси, замглавы парламента Амир Хосейн Казизаде Хашеми и экс-руководитель ЦБ Абдольнасер Хеммати.

Работает около 66,8 тыс. избирательных участков в самом Иране, голосование также проводится еще в 133 странах мира. Проголосовать могут 52 млн 310 тыс. человек, передает ТАСС.

Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи уже проголосовал. Он призвал иранцев принять участие в электоральном процессе, чтобы определить будущее своего государства. «Мы приглашаем население прийти на выборы, поскольку это в интересах народа страны», — сказал Хаменеи, передает иранский телеканал Press TV.

Также проголосовал кандидат в президенты председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, пишет ТАСС. «Я надеюсь, что в результате выборов будет сформировано правительство, которое сможет справиться с проблемами народа», - заявил Раиси, добавив: «Приходите, участвуйте в выборах».

Согласно данным Студенческого центра опросов общественного мнения, за Раиси готовы проголосовать 63% людей, решивших прийти на выборы. Ближайшим соперником является секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, которого готовы поддержать 9% избирателей. Другими претендентами на пост главы правительства являются заместитель председателя Меджлиса (парламента) Амир Хосейн Казизаде Хашеми и бывший глава центрального банка Абдольнасер Хеммати.