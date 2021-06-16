Мировая торговля оказалась на грани катастрофы
Ситуация с закрытием одного из крупнейших китайских портов может оказаться еще одной «катастрофой в ряду бедствий мировой цепочки поставок», пишет Bloomberg со ссылкой на мнение Нериюса Поскуса, вице-президента компании Flexport, которая разрабатывает программное обеспечение для логистических нужд.
О закрытии терминала Яньтянь на фоне вспышки коронавируса стало известно в конце мая, предполагалось, что разобраться с ситуацией удастся за пару дней. Однако теперь в порту заявляют, что нормализация ожидается только к концу июня, а основываясь на опыте кризиса в Суэцком канале, можно предсказать, что со скопившимся грузом удастся разобраться лишь за несколько месяцев.
Крупнейший оператор контейнерных перевозок в мире — датская компания A.P. Moller - Maersk уже заявила, что ситуация становится проблемой для всей мировой торговли, передает «Лента.ру».
Bloomberg подсчитал, что сейчас у побережья Китая стоит на якоре 139 контейнеровозов: это примерно вполовину больше средних показателей середины апреля — начала мая. Некоторые же местные предприниматели столкнулись с полной остановкой поставок.
Эксперты уже отмечали, что закрытие Яньтяня может стать еще большей проблемой, чем пробка в Суэцком канале, вызванная застрявшим контейнеровозом.