Мировая торговля оказалась на грани катастрофы

Ситуация с закрытием одного из крупнейших китайских портов может оказаться еще одной «катастрофой в ряду бедствий мировой цепочки поставок», пишет Bloomberg со ссылкой на мнение Нериюса Поскуса, вице-президента компании Flexport, которая разрабатывает программное обеспечение для логистических нужд.

О закрытии терминала Яньтянь на фоне вспышки коронавируса стало известно в конце мая, предполагалось, что разобраться с ситуацией удастся за пару дней. Однако теперь в порту заявляют, что нормализация ожидается только к концу июня, а основываясь на опыте кризиса в Суэцком канале, можно предсказать, что со скопившимся грузом удастся разобраться лишь за несколько месяцев.