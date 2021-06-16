В США очередная стрельба: есть жертвы

Один человек погиб и еще по меньшей мере 12 пострадали в результате стрельбы к северо-западу от американского Финикса (штат Аризона), сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC15.

По информации правоохранителей, за 90 минут в разных городах произошли восемь случаев стрельбы. В результате один человек погиб, еще 12 получили ранения. Подозреваемый задержан, полицейские считают, что сообщников у него не было. Мотивы стрельбы пока не установлены.

Полиция заявила телеканалу, что трое пострадавших получили огнестрельные ранения. Остальные получили другие травмы, в частности ранения осколками стекла в результате ДТП.