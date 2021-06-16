В Северной Корее заявили о готовности к конфронтации с США

Генсек Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын во время ее съезда в Пхеньяне 17 июня распорядился, чтобы правительство страны было в полной готовности к конфронтации с администрацией президента США Джо Байдена. При этом Северная Корея должна быть готова и к диалогу, заявил ее лидер, передает Deutsche Welle.

Готовность к конфронтации с Вашингтоном необходима Пхеньяну, чтобы "защитить достоинство государства и его интересы, состоящие в независимом развитии и наличии гарантий мира и безопасности", цитирует северокорейского лидера госинформагентство ЦТАК.

Выступление Ким Чен Ына последовало вскоре после того, как США и ряд других стран призвали Пхеньян заморозить свою ядерную программу и вернуться за стол переговоров.