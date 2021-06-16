Турция рассматривает Россию в качестве партнера по созданию ракет

Анкара в коллаборации с другими странами намерена разработать ракету, способную выводить на околоземную орбиту от двух до четырех тонн полезной нагрузки, сообщает « TRT на русском».

Россия могла бы стать партнером Турции по разработке и созданию своих ракет среднего класса, заявил глава Национального космического агентства республики Сердар Хусейн Йылдырым.

По его словам, Турция пока работает над тем, чтобы самостоятельно строить такие ракеты, поэтому целесообразно прибегнуть к международной кооперации. «В этом плане Россия могла бы стать хорошим партнером. В ходе наших переговоров это мы тоже обсуждаем», – сказал Йылдырым на конференции GLEX.

Он отметил, что Турция смогла бы запустить со своего космодрома ракету грузоподъемностью от двух до четырех тонн и стартовой массой около 300 тонн. В 2029 году страна рассчитывает отправить свой ровер на Луну, к этому времени уже появятся необходимые технологии.