МЧС проводит поиски утонувшего в озере в Кельбаджаре военного

На горячую линию МЧС «112» поступила информация о том, что Фарзалиев Ильхам Аллахверди оглу (1981 г.р.) утонул в озере Беюк Алагель на территории Кельбаджарского района, сообщает сайт МЧС.

Согласно сообщению, к поискам привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Напомним, накануне в Кельбаджарском районе во время купания в озере Беюк Алагель утонул капитан азербайджанской армии Ильхам Фарзалиев. В пресс-службе Министерства обороны подтвердили информацию о гибели капитана Фарзалиева Ильхама Аллахверди оглу во время купания в озере. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.