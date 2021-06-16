В мире выросло число беженцев

Число бежавших от войн и насилия людей выросло в течение 2020 года в мире на 4%, достигнув почти 82,4 млн. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в Женеве докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Несмотря на пандемию, число людей, бежавших от войн, насилия, преследований и нарушений прав человека в 2020 году выросло почти до 82,4 млн", - отметили эксперты, подчеркнув, что в конце 2019 года это число составляло 79,5 млн, и общий рост за 12 месяцев составил 4%.

"За каждой цифрой стоят люди, вынужденно покинувшие свои дома", - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, подчеркнув, что они заслуживают внимания, поддержки и "нахождения решения". По его словам, требуется "гораздо большая политическая воля" для урегулирования конфликтов.

Специалисты связывают увеличение числа беженцев с кризисами в в Эфиопии, Судане, государствах Сахеля, Мозаммбике, Йемене, Афганистане и Колумбии.