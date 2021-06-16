Минобороны РФ разрабатывает жвачку-лекарство от коронавируса

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны РФ начал разработку лекарства от коронавируса, которое будет выглядеть как жевательная резинка. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич подтвердил эту информацию, сказав, что «да, работы в данном направлении ведутся».

Ранее ЦНИИ участвовал в создании вакцины против COVID «Спутник V». По словам источника РБК, специалисты института разрабатывают мукозальную вакцину против COVID-19 в виде жевательных таблеток и пастилы.



«После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции», — заявил источник.