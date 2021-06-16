В Черногории приняли законопроект о геноциде в Сребренице

Парламент Черногории большинством голосов принял законопроект о признании геноцида в Сребренице в соседней Боснии и Герцеговине в 1995 году и наказании за его отрицание. «За» принятие соответствующего законопроекта проголосовали 55, «против» - 19 депутатов, 7 - воздержались от голосования. Документ подготовила Боснийская партия Черногории. Об этом сообщает Anadolu.

Один из депутатов от Боснийской партии Эрвин Ибрагимович, внесший законопроект в повестку дня парламента, сказал, что принятие документа является важным шагом на пути к примирению в Черногории. В то же время за отрицание геноцида с поста министра юстиции и прав человека и меньшинств Черногории снят Владимир Лепосавич. Отставки Лепосавича потребовал премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич.

В то же время депутаты от оппозиционного крыла Демократического фронта объявили о решении бойкотировать выборы.